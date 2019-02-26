Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Кандидат в президенты обвинила украинские власти во лжи.

Украинские власти лгут, будто бы они отказались покупать газ в России, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украина Юлия Тимошенко, передает ИА REGNUM со ссылкой на ICTV.

По ее словам, Киев только заявил, что отказался от российского газа и перешел на "европейский". Кроме того, она может доказать, что украинские власти врут. Тимошенко заявила, что покупается всё тот же российский газ, но эти манипуляции маскируются. Это позволяет поставлять населению "более дорогой газ" по завышенным ценам.

Также политик заявила, что на границе между Европой и Украиной построены специальные закольцованные газопроводы. По документам газ поставляют самым коротким путем через Марс, проводят по неким европейским биржам и накручивают цену до $100 за 1 тыс. куб. м.

Стоит отметить, что в конце ноября она заявила, что, в случае ее избрания президентом Украины, цена на газ для населения Украины будет снижена в два раза.

Киев отказался от поставок топлива из России в ноябре 2015 года и после этого не использовал российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе.

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