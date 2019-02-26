Кушкумбаев: Обновление – это всегда положительное явление

Мнение политолога о кадровых перестановках в правительстве.

Своим мнением о том, как произошедшие перестановки в правительстве повлияют на решение скопившихся социально-экономических вопросов, и чему будет уделяться первостепенное значение, с журналистом Zakon.kz поделился заместитель директора КИСИ, доктор политических наук Санат Кушкумбаев.

По мнению политолога, прежде всего обновление, или, то, что называется "перезагрузка", это всегда положительное явление, которое задает определенный импульс. И в данном случае речь идет с одной стороны о преемственности, а с другой стороны – притоке новых, свежих лиц. И главный тон здесь задает назначение нового премьер-министра, которым стал Аскар Мамин.

- Будучи вице-премьером, многие проекты и программы, которые сейчас активно реализуются, были приняты при Аскаре Мамине. И сейчас, уже в качестве главы правительства, он сможет придать им соответствующий импульс в динамике. Особенно учитывая его личные качества, опыт и биографию. Он был акимом, министром, главой нацкомапании – то есть, прошел все эти стадии, что называется "обкатку", и сейчас уже обладает соответствующим опытом и квалификацией. Более того, он характеризуется, как решительный управленец, принимающий волевые решения, ориентированные на конкретный результат без какого-либо предварительного пиар-сопровождения, излишнего шума и т.д. Это очень важное качество, и сейчас необходимо именно такое руководство правительства для нынешнего этапа развития Казахстана. Также нужно учесть и его курирование международной сферы. В частности развитие инфраструктурных международных проектов с Россией, Китаем, странами Центральной Азии. Поэтому понятно, что Аскар Мамин не новичок в этом деле и здесь как бы сохраняется преемственность, – говорит Санат Кушкумбаев.

Также эксперт отметил, что важным индикатором для работы правительства станет социально-экономический блок. Президент, как бы дал четко понять, что основным критерием для оценки будут не графики, абстрактные индексы, рейтинги и т.д., а именно уровень и качество жизни казахстанцев.

- То есть, принят ряд социально-экономических мер и предусмотрено их последовательное четкое выполнение в рамках имеющихся ресурсов и резервов, которые имеются и с учетом той нестабильной глобальной конъюнктуры, которая сейчас есть. Новому правительству нужно будет ориентироваться на развитие малого и среднего бизнеса, и конечно же повышение факторов уменьшающих нашу зависимость от сырьевой конъюнктуры и цен на сырьевые товары, – продолжил эксперт.

При этом спикер отметил, что произошедшее обновление правительства не тотальное, примерно процентов на 40. Но это уже дает карт-бланш для решения тех задач, которые были обозначены. И, по его мнению, уже завтра на съезде партии "Нур Отан" будут рассмотрены конкретные социально-экономические векторы и обозначены меры, которые правительство будет реализовывать.

- Также очень важно отметить то, что произошла оптимизация правительства. Оно стало более компактным, министерства близкие в идеологическом смысле были объединены. Это, в первую очередь оптимизация средств и ресурсов, а такая компактность должна увеличивать скорость принятия решений. Также перед министерствами сейчас стоят новые задачи, которые связаны с тем, что необходимо наладить четкий механизм связи правительства и общества. Как показывают последние события, сейчас необходимо быстрый и четкий отклик на все вопросы, связанные с общественные запросами, нуждами, проблемами и т.д. Это тоже определенный вызов, и конечно этому тоже будет уделяться большое внимание правительства, - резюмировал политолог.

Владимир Демидов

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