Курс доллара вырос сразу на 2 тенге на торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,28 тенге.
Фото : Zakon.kz26 февраля 2019, 11:39
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,28 тенге за доллар (+2,11 тенге), объем торгов – 19,45 млн долларов (-38 450 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,5260 тенге за юань, объем торгов – 550 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара - 377,1-378,7 тенге, евро - 429,1-431,5 тенге, рос.рубля - 5,75-5,8 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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