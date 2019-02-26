Жители Кубы согласны с капиталистическими изменениями в Конституции

Граждане Кубы проголосовали за то, чтобы в стране появились президент и премьер.

Жители Кубы по результатам состоявшегося голосования одобрили принятие нового основного закона страны. 6,81 млн человек проголосовали за новый текст, это 73,3% избирателей. Против выступили 7,6%, то есть около 700 тыс. человек, передает РБК.

В голосовании приняли участие 7,8 млн человек, или 84,4% электората.

Нынешнее изменение Конституции — самый масштабный пересмотр основного закона Кубы за почти 40 лет его существования, хотя небольшие изменения вносились и ранее. Так, в 2002 году в третью статью, принятую в редакции документа 1976 года, внесли параграф о том, что Куба "никогда не вернется к капитализму" и останется социалистической страной.

Разработка нынешней реформы началась в 2013 году и ускорилась с приходом к власти Мигеля Диас-Канеля. В апреле прошлого года он сменил Рауля Кастро на посту председателя Госсовета и Совета министров. В июле разработанный проект был одобрен парламентом страны, после чего начались общественные консультации. Прошло около 112 тыс. слушаний, после чего конституционная комиссия во главе с первым секретарем ЦК компартии Раулем Кастро изучила все поданные поправки. Однако, как отмечает газета Miami Herald, финальный документ почти не отличается от первоначальной версии.

В референдуме приняли участие не менее ​97% кубинцев из имеющих право голоса 6,77 млн человек. На голосование был вынесен один вопрос: "Вы утверждаете новую Конституцию республики?", сообщает ТАСС. Чтобы реформа состоялась, ее должны одобрить абсолютное большинство граждан (50% плюс один голос от общего числа избирателей).

С принятием новой Конституции изменится система управления страной: будут учреждены посты президента и премьер-министра. Сейчас они формально совмещены и глава государства является председателем Госсовета и Совета министров. Пребывание президента у власти будет ограничено двумя пятилетними сроками. Избираться он будет депутатами национального собрания (парламента). Рауль Кастро занимал правящие посты на протяжении десяти лет, а его брат Фидель — 32 года. Нынешнего главу государства также утверждает парламент.

Как будет утверждаться премьер-министр, из предложенного текста пока не ясно. Такой пост в современной истории Кубы уже существовал: его занимал Фидель Кастро с 1959 по 1976 год.

В политическом блоке основного закона сохранится упоминание о Коммунистической партии как об "основной направляющей силе общества".

Значительные изменения претерпят "экономические" статьи Конституции. В частности, появится пункт, признающий "свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную", но в то же время сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики.

- В новой Конституции положение о частной собственности включено в раздел видов собственности, которые предусмотрены в стране. По сути дела, впервые прописано, что частная собственность является важным, хотя и дополняющим элементом в хозяйственной деятельности страны. В Конституции также будет прописано, что государство будет следить за тем, чтобы доходы в частном секторе не превышали разумный предел и не противоречили принципам социальной справедливости", — сказал РБК советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. "Частная собственность существовала и после революции: было мелкое частное предпринимательство, например мелкие фермерские хозяйства, не включенные в кооперативы, — напоминает он.

- Развитие частное предпринимательство получило после шестого съезда партии, на котором было принято решение о сокращении госслужащих на 500 тыс. человек, эти люди перешли в частный сектор. По последним данным, в частном секторе заняты около 580 тыс. человек, в первую очередь в сфере услуг — в небольших ресторанчиках, парикмахерских, оказывают услуги такси и аренды жилья, — рассказал Калашников.

При Рауле Кастро законными были признаны более 200 видов самозанятости. Комментируя изменения в Конституцию, он указывал, что реставрации капитализма не произойдет, "частные предприятия будут действовать в строго очерченных рамках", а госкомпании сохранят ведущую роль в экономике.

Новая Конституция также признает "важность иностранных инвестиций для экономического развития страны". По оценкам кубинских властей, стране требуется ежегодно более $2,5 млрд иностранных инвестиций для развития национальной экономики.

-Иностранные инвестиции регулировались законом 2014 года, который был обновлен в 2018 году. Новая Конституция твердо определяет иностранный капитал как важную составляющую для экономического развития страны и дает все необходимые гарантии от экспроприации, то есть она снимает страхи и дает иностранному капиталу бóльшую уверенность в сохранении своих вложений, — сказал Калашников. Кубе, чтобы нормально развиваться, нужно $2–2,5 млрд в год; пока приток был на уровне 20–25% от этой суммы.

По словам Диас-Канеля, референдум по поводу изменения Конституции был голосованием "за мир и против империалистической интервенции в Латинскую Америку".

Одним из самых резонансных пунктов при обсуждении реформы было предложение определить брак как союз двух людей, что дало бы основание для признания однополых браков. В итоге было решено сохранить существующую норму, что брак — это союз мужчины и женщины. В то же время, однако, был включен и запрет на дискриминацию по половому признаку, на чем настаивали представители ЛГБТ-сообщества. Одним из главных защитников прав меньшинств на Кубе выступает Мариэла Кастро, дочь Рауля.

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