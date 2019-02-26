Фирузе Шариповой предложили миллион долларов за выступление на Олимпиаде за другую страну

Казахстанку хотят видеть под своим флагом несколько стран.

Обладательнице ряда чемпионских поясов по профи-боксу Фирузе Шариповой из Казахстана предложили представить на Олимпиаде-2020 в Токио другую страну, передает Zakon.kz.

Подробности рассказал ее менеджер Сергей Завилейский.

- В Азии Фируза особенно популярна. Ее бои показывали на Fox Sports с огромной аудиторией. Также Фируза была представлена на выставке Sportel в Сингапуре. И ей поступило два предложения: от одной из бывших советских республик и от азиатской страны. Во втором случае Фирузе предложили выплатить 1 миллион долларов за участие плюс призовые, чтобы она выступала на Олимпиаде под флагом этой страны. Из этических соображений я не буду называть эти страны, ведь Фируза, не раздумывая, отказалась, - поведал Завилейский.

Промоутер уверен, что наша чемпионка всегда представляла и будет представлять Казахстан.

- В данный момент мы рассматриваем возможность участия в Олимпийских играх. Для этого надо выиграть чемпионат Казахстана и получить лицензию на чемпионате мира, который пройдет в России осенью. Мы сменили тренерский штаб, и сейчас Фируза тренируется у тренера сборной России и спаррингует со сборницами. Не сомневаюсь, что ее подготовка позволит ей легко пройти все отборочные этапы и выиграть Олимпиаду, - рассказал Сергей Завилейский.

Сама чемпионка неоднократно заявляла о своем желании представить Казахстан на Олимпийских играх в 2020 году. Однако Шарипова подчеркивает, что сначала она хочет стать абсолютной чемпионкой мира на профессиональном ринге.

Альберт Ахметов

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