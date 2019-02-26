Годовая инфляция в Казахстане составила 5,2% - Нацбанк

Продовольственные товары по сравнению с январем 2018 года подорожали на 5,8%, непродовольственные товары на 6,4%, а услуги на 3,4%.

В январе 2019 года показатель месячной инфляции составил 0,5%. Цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент исследований и статистики Нацбанка.

Как, отмечается, основной вклад в ускорение продовольственной компоненты в январе 2019 года внесли такие группы товаров, как овощи, мясо, хлебобулочные изделия и крупы.

По сравнению с предыдущим месяцем цены на овощи увеличились на 8,1%, мясо – на 0,6%, хлебобулочные изделия и крупы – на 0,7%.

Цены на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,3%. Основной вклад внесло удорожание цен на одежду и обувь.

"Данный рост был нивелирован снижением цен на уголь (на 1,7%), а также на бензин (на 1,2%), что связано с избытком предложения. В январе 2019 года на фоне мер государства по снижению коммунальных тарифов была зафиксирована месячная дефляция по сервисной компоненте. В январе цены и тарифы на платные услуги стали дешевле на 0,2%. Реализация данных мер привела к месячному снижению цен на тепловую энергию (на 2,2%), канализацию (на 2,1%), водоснабжение (на 2%), электроэнергию (на 1,4%), услуги, связанные с содержанием жилых сооружений (на 0,7%), сбор мусора (на 0,3%)", - отметили в Нацбанке.

При этом показатель годовой инфляции по итогам января 2019 года составил 5,2%.

Продовольственные товары по сравнению с январем 2018 года подорожали на 5,8%, непродовольственные товары на 6,4%, а услуги на 3,4%.

"Инфляционные ожидания населения, квантифицирующие результаты ответов населения касательно ожидаемой на год вперед инфляции, в январе 2019 года значительно снизились и составили 4,7%, что было вызвано сохранением текущей инфляции на низких значениях", - отмечается в исследовании.

По данным опроса предприятий, 73,4% опрошенных считают, что цены в первом квартале 2019 года будут расти текущими темпами.

Следует отметить увеличение доли тех, кто считает, что цены будут расти быстрее. По прогнозам Национального банка, в 2019 году годовая инфляция будет постепенно замедляться, сохраняясь внутри нового целевого коридора 4-6%.

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