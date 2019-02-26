В Казахстане увеличилась доля занятого населения

В разрезе отраслей экономики рост количества занятых на фоне стабильного роста промышленного сектора зафиксирован в обрабатывающей промышленности (рост на 0,8%), а также в транспорте и складировании (на 3,1%).

В декабре 2018 года численность занятого населения увеличилась на 2% (по сравнению с декабрем 2017 года) до 8709,7 тыс. человек (95% от экономически активного населения), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент исследований и статистики Нацбанка.

В разрезе отраслей экономики рост количества занятых на фоне стабильного роста промышленного сектора зафиксирован в обрабатывающей промышленности (рост на 0,8%), а также в транспорте и складировании (на 3,1%).

Кроме того, прирост занятого населения отмечается в оптовой и розничной торговле (на 5,9%), образовании (на 2,8%), здравоохранении (на 2,1%). Сокращение занятых также зафиксировано в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

Наибольшее число занятых трудоустроено в торговле (15,9% от общего числа занятых), сельском хозяйстве (14,1%), образовании (12,6%), промышленности (12,7%).

В разрезе регионов основное увеличение занятого населения наблюдалось в Мангистауской области (на 10,2%), Астана (на 2,0%), Алматы (на 2,5%). Уровень безработицы в январе 2019 года составил 4,8% (за 2014-2017 годы уровень безработицы составлял в среднем 5%). Официально зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 111,0 тыс. человек или 1,2% к рабочей силе.

Прит этом доля занятого населения, у которого фактически отработанное количество часов в неделю на основной работе составляет 35 часов и менее, продолжило снижение в четвертом квартале 2018 года по сравнению с предыдущими кварталами.

В четвертом квартале 2018 года доля таких работников в общем числе занятого населения составила 6,2%.

Вместе с тем доля работников, отработавших более 41 часов в неделю, после незначительного роста в первом квартале 2015 года сохраняет тенденцию к снижению, составив 20,6%.

Доля работников, фактически отработавших от 36 до 40 часов в неделю, остается доминирующей. В четвертом квартале 2018 года она составила 71,7%.

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