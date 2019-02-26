Вечер высокой казахской и русской кухни прошел в центре Москвы

Шеф-повар рассказал гостям о казахских традициях, историческую подоплёку появления тех или иных блюд.

Шеф-повар казахского ресторана Артем Канцев и шеф-повар московского ресторанного холдинга Владимир Мухин сразили наповал московскую публику невероятными вкусовыми сочетаниями и традиционными казахскими и русскими блюдами с нэо подачей, передает пресс-служба посольства РФ.

В меню были представлены такие блюда, как легендарный бешбармак, ягненок с пятью вкусами, степной хлеб - патырнан, вишневые манты из утки с панакотой из ромашки и многое другое.

В ходе вечера Канцев поведал гостям ужина о казахских традициях, историческую подоплёку появления тех или иных блюд. По его словам, царила тёплая и дружеская атмосфера, а шеф-повары добавляли в блюда друг друга какие-то интересные нотки вкусов. Например, Артём предложил посыпать тартар из ягненка верблюжьим сыром, а Владимир добавил молодой курт к айве с горячим иримшиком.

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