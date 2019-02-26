Что произошло за 20 лет существования партии "Нұр Отан"

На внеочередном съезде партии 27 февраля 2019 года определится новый вектор деятельности, будут обновлены устав и программа партии.

Партии "Нұр Отан" исполнилось двадцать лет. Что произошло за это время, рассказал Zakon.kz главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, доктор политических наук Юрий Булуктаев.

21 октября 1998 года было создано общественное объединение “Общественный штаб в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева”. 19 января 1999 года состоялось собрание общественного объединения, на котором было принято решение о преобразовании Общественного штаба в Республиканскую политическую партию “Отан”.

За короткий срок было создано 16 региональных партийных организаций (в 14 областях и в городах Астана и Алматы), 204 территориальных партийных организации, около 6600 первичных партийных организаций, объединяющих более 150000 членов партии.

- 22 декабря 2006 года, на Х внеочередном съезде партии Отан, с ней объединились Аграрная и Гражданская партии. Новая партия получила название "Нур Отан". По этому поводу Президент Н.Назарбаев сказал: "слияние партий соответствует новым стратегическим задачам, стоящим перед Казахстаном. Достичь поставленных целей мы сможем только при условии мобилизации усилий всего общества, массового проявления лидерской психологии. Единая партия должна стать основной движущей силой дальнейших прогрессивных преобразований, одной из главных опор в реализации стратегии повышения международной конкурентоспособности республики", - сказал Юрий Булуктаев.

Итоги выборов 2007 года предоставили партии "Нур Отан" карт-бланш для того, чтобы ее деятельность стала центральным фактором процесса принятия политических решений. Получив, согласно принятым в июне 2007 года конституционным поправкам, право формировать Правительство, программу его работы, влиять на назначение глав местных исполнительных органов, эта партия впервые в современ­ной истории Республики Казахстан получила шанс стать не только номинально, но и практически правящей.

В преддверии выборов в Мажилис Парламента РК 2012 года, 25 ноября 2011 года состоялся XIV съезд НДП "Нур Отан", на котором был обсужден проект предвыборной платформы партии Национальный план действий "Казахстан. Цели 2017". Также на съезде был утвержден партийный список на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. На съезде Глава государства отметил, что "в XXI веке только сильные государства могут развиваться успешно. Как лидерская политическая партия "Нур Отан" берет на себя ответственность за будущее страны, стабильность общества и преемственность политического курса в предстоящие десятилетия".

17 января 2012 года Центральная избирательная комиссия Казахстана огласила окончательные итоги выборов депутатов нижней палаты парламента, избираемых по партийным спискам: победу одержала Народно-демократическая партия "Нур Отан", набрав 80,99 % голосов избирателей, также в парламент вошли Демократическая партия Казахстана "Ак Жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана, набравшие 7,47 и 7,19 % голосов соответственно. Общенациональная социал-демократическая партия набрала 1,68 % голосов избирателей, Казахстанская социал-демократическая партия "Ауыл" — 1,19 %, Партия патриотов Казахстана — 0,83 %; Демократическая партия "Адилет" — 0,66 %. Таким образом, "Нур Отан" получил 83 депутатских мандата, "Ак жол" — 8, КНПК — 7.

- Важный политический итог состоявшихся 15 января 2012 года выборов – многопартийный парламент. Прежде всего, повышалась представительная функция высшего законодательного органа. Во-вторых, в идеологическом континууме в нижней палате парламента появились центристская НДП "Нур Отан", правофланговый "Ак жол" и левофланговая КНПК. Партии, не преодолевшие заградительный барьер на выборах, также получали стимулы четче структурировать свои идеологические приоритеты. Фракции трех партий стали оказывать существенное влияние на работу представительного органа - выработку повестки дня пленарных заседаний, направление прений, голосование, использование различных форм контроля за исполнительной властью. На уровне фракций были проведены переговоры об образовании правительства. Устойчивость этой политической конструкции обеспечивалась абсолютным парламентским большинством партии “Нур Отан” и усилением ее доминирующей роли в партийно-политической системе, - считает Булуктаев.

Итоги прошедших в 2011-2012гг., как президентских, так и парламентских выборов, свидетельствовали о достаточно широкой народной поддержке проводимого Президентом страны политического курса. По крайней мере, на пятилетний срок, Нурсултан Назарбаев и партия "Нур Отан" вновь получили легитимированный вотум доверия от населения Казахстана. Этот вотум доверия измеряется электоральной поддержкой на выборах: в апреле 2011 года 95,5% - за Нурсултана Назарбаева и в январе 2012 года 80,99% - за партию "Нур Отан".

Выборы в Мажилис Парламента Республики Казахстан шестого созыва состоялись 20 марта 2016 года. В выборах приняли участие шесть политических партий: "Нұр Отан", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Коммунистическая народная партия Казахстана, Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Политическая Партия "Бірлік". От участия в выборах отказалась Демократическая партия Казахстана "Азат", которая фактически прекратила свою деятельность. В преддверии выборов, постановлением внеочередного XVII Съезда от 29 января 2016 года была разработана и утверждена предвыборная программа партии "Нұр Отан" - "Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание". Также на съезде Председателем партии Н.А.Назарбаевым была сформулирована новая модель лидерства партии "Нур Отан".

Центральная избирательная комиссия Казахстана на своем заседании 22 марта 2016 года утвердила окончательные итоги выборов в Мажилис: он остается трехпартийным. За партию "Нур Отан" отдано 6 183 757 голосов избирателей, что составляет 82,20%, за демократическую партию Казахстана "Ак жол" - 540 406 голосов, или 7,18%, за народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" - 151 285 голосов, или 2,01%, за Коммунистическую народную партию Казахстана - 537 123 голоса, или 7,14%, за Общенациональную социал-демократическую партию - 88 813 голосов, или 1,18%, за политическую партию "Бирлик" - 21 484 голоса, или 0,29%. Таким образом, в парламент прошли три партии, преодолевшие семипроцентный барьер - "Нур Отан", "Ак жол" и КНПК. Депутатские мандаты распределились следующим образом: "Нур Отан" - 84 мандата, "Ак жол" - 7, КНПК - 7.

Таким образом, потенциал партии Нур Отан позволяет ей на протяжении избирательного цикла 2007-2016 годов завоевывать большинство депутатских мандатов. Центристская идеологическая платформа партии Нур Отан включает в себя равнозначные элементы консервативной, либеральной и социал-демократической идеологий. Трехэлементная база идеологии дает широкий простор для тактического оперативного использования данных элементов в практической деятельности партии, обеспечения функционального выигрыша и доминирующего положения в политической жизни современного Казахстана.

По мнению Булуктаева, для современного Казахстана система с доминирующей партией остается перспективной: Во-первых, система с доминантной партией обеспечивает стабильность курса на длительное время. Во-вторых, она позволяет вести реформы, обеспечив мобилизацию населения. В-третьих, доминирующий политический игрок объединяет элиты (управленческие, экономические, интеллектуальные), поддерживающие власть, в оформленное политическое целое. В-четвертых, доминантная партия выступает в роли кадрового резерва высокопрофессиональных политических деятелей и государственных управленцев.

В среднесрочной же перспективе формирование двух- и более- партийной системы может послужить перераспределению веса на партийно-политическом поле, активизации общественно-политических объединений, повышению их конкурентоспособности, более широкому охвату электората.

Партия Нур Отан, являясь доминантной в партийно-политической системе страны, стремится придавать своему лидерству не ситуативный, а долгосрочный характер. Она постоянно доказывает свое лидерство. Она делает все возможное, чтобы стратегические приоритеты страны, заложенные в Посланиях и модернизационных программах Президента РК, были исполнены, причем исполнялись именно так, как сказал Президент страны – чтобы жизнь в каждом регионе, каждом населенном пункте, городе, ауле менялась к лучшему. Партия "Нур Отан" и впредь должна быть способна генерировать адекватные политические идеи, агитировать за них массы, а затем воплощать эти идеи в жизнь. Умение партии адекватно отвечать на вызовы консолидирует народ Казахстана. Быть и оставаться авангардом изменений задача главной партии страны.

На внеочередном съезде партии 27 февраля 2019 года определится новый вектор деятельности партии, будут обновлены устав и программа партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!