Гибель ребенка в колодце: Султанов наказал столичных чиновников

Дисциплинарное взыскание получили аким района и и. о. руководителя управления общественного здравоохранения.

26 февраля под председательством Бахыта Султанова состоялось очередное заседание акимата Астаны, на котором речь зашла об ответственности уполномоченных лиц за гибель подростка в колодце, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акима Астаны.

- К огромному сожалению, 19 февраля произошел еще один трагический случай – гибель 13-летнего мальчика, упавшего в колодец. И снова на территории района Алматы. Колодец принадлежит ГКП "Астана Су Арнасы". Когда погибла девочка, мы обошлись строгими выговорами к вашим заместителям. Как показывает практика, вам этого мало! Объявляю дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора акиму района Алматы Адильбеку Сарсембаеву, – сказал аким города.

Такое же взыскание получили заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Игорь Алексеев, директор ГКП "Астана Су Арнасы" Табигат Зейнулкабден, начальник службы канализации Куаныш Султанбаев и начальник участка канализации района Алматы Владимир Власенко.

Для предотвращения краж люков городской акимат принимает ряд мер. Вновь проводится полная инвентаризация смотровых колодцев в Астане. В проектах сетей предусматривается установка люков из полимерного материала. В уже существующих люках устанавливаются металлические сетки, которые в случае хищения крышки будут служить средством защиты от падения в колодец людей, животных, инородных предметов.

По информации управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, на сегодняшний день установлены решетки на 6 тыс. люков. Кроме того, для предотвращения краж люков и, как следствие, травматизма и гибели среди жителей города в новых проектах будет предусмотрена установка люков из композитных материалов.

На заседании также официальное замечание было сделано и. о. руководителя городского управления общественного здравоохранения Алие Рустемовой. Бахыт Султанов сообщил о вопиющем случае: 19 февраля в перинатальном центре № 2 женщина, не дождавшись помощи акушеров, родила прямо на полу – в родильном отделении.

- К счастью, все обошлось благополучно, но это тревожный звонок, к которому нужно отнестись со всей серьезностью. Это результат отсутствия системности в работе, – сказал в этой связи Султанов.

При этом он сообщил, что в 2018 году при родах умерли восемь женщин, что в четыре раза выше, чем в 2017 году.

- Что за бардак творится в нашей системе здравоохранения?" – обратился к А. Рустемовой аким города.

- Действительно такой случай произошел. Роженица поступила 18 февраля. 19 февраля у нее начались схватки увеличенные. В 12 часов, когда заведующая отделения ее посмотрела, она уже находилась в родильном зале. У нее произошли стремительные роды. В этот день в отделении рожали 37 женщин. Три акушерки в это время принимали роды у четырех женщин. Еще одна операция была, в которой были задействованы все врачи. В данном случае упущения есть, – сказала Рустемова.

- Значит, нужно стягивать соответствующие силы. Делаю вам официальное замечание. Примите меры по всей системе. Это должно быть сигналом для всех других медицинских учреждений. Наведите порядок уже, – сказал Султанов, подчеркнув при этом, что необходимо провести мониторинг работы всех объектов здравоохранения, выработать четкий алгоритм действий по всем внештатным ситуациям.

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