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Назначен новый заместитель акима Атырау

Им стал Шакир Кейкин.

Фото : Акимат Атырау26 февраля 2019, 16:41

26 февраля аким города Атырау в ходе аппаратного совещания представил своего нового заместителя, передает Zakon.kz.

Им стал Шакир Кейкин, ранее возглавлявший городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Кейкин Шакир Кейкинович родился в 1970 году в г. Кульсары. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности горный инженер. В период с 1993 по 2008 годы работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах Жылыойского района.

В 2008 году поступил на государственную службу, был назначен на должность акима Косшагылского сельского округа Жылыойского района.

С 2009 по 2018 годы работал акимом города Кулсары Жылойского района Атырауской области. До назначения заместителем акима Атырау с 23 октября 2018 года руководил отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырау


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