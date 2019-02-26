В Жамбылской области отмечено снижение краж скота

К административной ответственности в виде штрафа в сумме 7 659 925 тенге привлечено 245 виновных лиц.

В рамках организованного прокуратурой Жамбылской области рейдового мероприятия "Скотокрад", направленного на профилактику, пресечение и раскрытие краж чужого имущества в 2018 году выявлено 205 фактов незаконной перевозки 2 108 голов скота, передает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.

К административной ответственности в виде штрафа в сумме 7 659 925 тенге привлечено 245 виновных лиц. Рейды проводились в тесном взаимодействии с органами внутренних дел и пограничной службы.

С начала текущего года наблюдается снижение краж скота на 34,8% (с 46 до 30).

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, уровень защиты граждан своего имущества и в первую очередь скота остается низким. В этой связи, прокуратура Жамбылской области призывает граждан быть бдительными и не оставлять скот без присмотра.

Также напоминаем, что оставленные без присмотра животные зачастую становятся одной из причин дорожно-транспортных происшествий.

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