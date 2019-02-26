Канистерапию проводят алматинские кинологи для особенных детей

На центральном плацу полицейские-кинологи продемонстрировали показательные выступления служебных собак.

Полицейские-кинологи Алматы провели увлекательную встречу с особенными детьми, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Что такое канистерапия? И для чего она детям с аутизмом? На эти вопросы дала ответы начальник Центра кинологической службы ДП Алматы подполковник полиции Анель Болгумбаева, пригласив детишек с таким диагнозом на показательные выступления бойцов и их четвероногих напарников.

23 февраля на территории Кинологического центра МВД РК в целях поддержки, содействия укрепления оптимизма, веры в свои силы проведена встреча с детьми общественных фондов "Ашық Әлем", "Фонд помощи детям с аутизмом и другими особенностями в развитии "Луч Света"", "Autism. Доступная среда", "ДОМ", благотворительный фонд Central Asian Youth Autism Centre".

На центральном плацу полицейские-кинологи продемонстрировали показательные выступления служебных собак по общему курсу дрессировки и специальной подготовке по поиску наркотических средств. На выборке вещи детям было предложено спрятать в коробку предмет с запахом и подать команду собаку "ищи".

- Канистерапия – это лечение собаками и считается одним из наиболее популярных и доступных методов лечения в энималтерапии. С использованием специально обученных и отобранных собак канистерапию применяют в медицинской и социальной реабилитации. Канистерапия может использоваться как психотерапевтическая методика, способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функции и моторики, а также для усиления эффективности развития личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации детей с нестандартными особенностями развития. Наши собаки абсолютно подходят для применения методик канистерапии, так как они обучены профессионально, они доброжелательны к детям, строго выполняют команды и охотно им подчиняются. Более того, такие собаки обладают некоторыми качествами, сходными с человеческими, это эмоциональность, выражение своих переживании действиями, - разъяснила подполковник Болгумбаева.

Сам формат встречи проходил в неформальной, дружественной и увлекательной обстановке - маленькие посетители принимали непосредственное участие в мероприятии. Дети играли с полицейскими собаками, кидали мячик, давали команды и даже катались снаряженными в упряжки на ездовых собаках. По окончанию познавательного мероприятия родители детишек, отметили, что поведение детей заметно изменилось в лучшую сторону, они стали спокойней и коммуникабельней.

Представитель кинологической службы добавила, что ближайшее время планируются аналогичные мероприятия для детей с ДЦП и синдромом Дауна.

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