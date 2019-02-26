Что известно о новом акиме Туркестанской области Умирзаке Шукееве

До последнего назначения он занимал должности министра сельского хозяйства, заместителя премьер-министра.

Умирзак Шукеев – новый аким Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ был подписан 26 февраля 2019 года.

До последнего назначения он занимал должности министра сельского хозяйства, заместителя премьер-министра.

На посту министра Умирзак Шукеев успел внести многие изменения в сферу сельского хозяйства.

Одним из последних его поручений было поднять экспорт мяса до 60 тысяч тонн в год. За 2018 год было экспортировано 10,5 тысячи тонн говядины, профинансирован закуп 46,5 тысячи голов маточного крупного рогатого скота (КРС), на откормочные площадки сданы более 42 тысяч бычков.

При правлении в министерстве сельского хозяйства Умирзак Шукеев смог добиться договоренности с Китаем в области экспорта в Поднебесную, а Китай в свою очередь будет инвестировать средства в Казахстан. Также с Китаем обсуждался вопрос увеличения квоты казахстанского импортируемого зерна в КНР до 500 тыс. тонн в 2019 году, а в 2020 году до 1 млн тонн.

Во время поездки в США Умирзак Шукеев смог добиться договоренности с сельхозкорпорацией John Deer, которая занимается производством комбайнов и посевного оборудования. Президент John Deer Сэм Аллен подписал соглашение об открытии в Казахстане 4 опытных хозяйств.

Также экс-глава Минсельхоза поставил цель к 2021 году довести площадь зеленой зоны вокруг города Астаны до 100 тыс. га.

С начала назначения на пост министра, Шукеев предложил ввести единый аграрный налог.

До работы в МСХ, до конца 2017 года, Умирзак Шукеев возглавлял фонд "Самрук-Казына".

При нем произошло избавление фонда от непрофильных активов, в первую очередь — от банков второго уровня, которые были возвращены в конкурентную среду.

За годы управления фондом внешний долг был сокращён в 2 раза. Он ввел в компанию принцип меритократии – когда у всех равные возможности.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский экономико-статистический институт (1986), экономист-математик

· Кандидат экономических наук (1991);

· Доктор экономических наук

Трудовой стаж:

· Младший научный сотрудник НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР (1986-1988);

· Ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ (1991-1992);

· Консультант Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1992-1993);

· Заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1993);

· Заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области (1993-1995);

· Министр экономики Республики Казахстан (11.1995-03.1997);

· Министр экономики и торговли Республики Казахстан (03-10.1997);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (курировал вопросы макроэкономики, оперативного функционирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики, науки, отношений со странами СНГ) (07.1997-10.1997);

· Председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (10.1997-04.1998);

· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (04.1998-08.1998);

· Аким Костанайской области (08.1998-19.03.2004);

· Аким г. Астаны (20.03.2004-20.09.2006);

· Аким Южно-Казахстанской области (20.09.2006-27.08.2007);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 27.08.2007-03.2009);

· Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2009-12.2011; переназначен с 04.2011);

· Председатель Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (12.2011, переизбран с 01.2016-20.12.2017);

· Заместитель Премьер-министра - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (15.12.2017-25.02.2019).

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