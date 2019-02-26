Доехали за пять минут: в Алматы полицейские помогли роженице

На следующий день новоиспеченный отец нашел патрульных и поблагодарил их за человечность, отзывчивость и оперативность.

В Алматы полицейские помогли быстро доставить в роддом рожающую женщину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

- Когда у 27-летней женщины начались схватки и отошли воды, ситуация не терпела отлагательств. Супруг не стал звонить в скорую медицинскую помощь, а вывел супругу из дома, посадил ее в машину и направился в родильный дом. Однако по дороге из поселка Ащыбулак до городского перинатального центра машина оказалась в дорожном трафике. На пересечении улиц Момышулы и Акын Сара к дежурившим на данном участке полицейским из патрульного экипажа "Буран-002" подъехала Honda , водитель которой был очень обеспокоен. Мужчина попросил полицейских сопроводить его до роддома, пояснив, что жена вот-вот родит. Тогда патрульные - сержанты Галымжан Постанов и Амиржан Есенбаев включили на служебной машине световую и звуковую сирену и велели водителю Honda следовать за ними. Буквально в течение 5 минут роженица уже находилась на территории родильного дома №3. Женщина родила здорового мальчика. Мы справлялись о состоянии их здоровья: и молодая мама и малыш чувствуют себя хорошо, - рассказал подробности командир Полка дорожно-патрульной полиции Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Уже на следующий день новоиспеченный отец нашел патрульных и поблагодарил их за человечность, отзывчивость и оперативность.

- Благодаря неравнодушным патрульным полицейским, которые во благо здоровья роженицы и ребенка действовали слаженно и оперативно, батыр родился крепким и здоровым. На днях, в свободное от работы время, сержанты Постанов и Есенбаев навестят маму и малыша, - заключил полковник Саттаров.

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