Рынска винит себя в самоубийстве мужа
Она рассказала новые подробности последних дней жизни Малашенко.
Фото : facebook.com/bozhena.rynska26 февраля 2019, 19:13
Российская журналистка Божена Рынска винит себя в смерти Игоря Малашенко. Об этом она сообщила в Facebook, передает Zakon.kz.
- Это моя вина, и мне ее всю жизнь нести. Я не уберегла горячо любимого и дорогого человека, стала срываться, – пишет Божена.
Она также рассказала, что муж попросил ее в Испанию не приезжать, и винит себя в том, что "недолюбила, не долетела".
25 февраля Игоря Малашенко нашли мертвым в его доме в Испании. Сообщается, что это было самоубийство.
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