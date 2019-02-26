Рынска винит себя в самоубийстве мужа

Она рассказала новые подробности последних дней жизни Малашенко.

Российская журналистка Божена Рынска винит себя в смерти Игоря Малашенко. Об этом она сообщила в Facebook, передает Zakon.kz.

- Это моя вина, и мне ее всю жизнь нести. Я не уберегла горячо любимого и дорогого человека, стала срываться, – пишет Божена.

Она также рассказала, что муж попросил ее в Испанию не приезжать, и винит себя в том, что "недолюбила, не долетела".

25 февраля Игоря Малашенко нашли мертвым в его доме в Испании. Сообщается, что это было самоубийство.

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