В Нацбюро пройдет акция "День открытых дверей"

Участникам мероприятия окажут методическую помощь, проведут разъяснительную работу по основным направлениям деятельности антикоррупционной службы, а также покажут практическую работу сотрудников Нацбюро.

Национальное бюро по противодействию коррупции откроет свои двери для всех граждан в рамках акции "День открытых дверей", передает Zakon.kz.

Участникам мероприятия окажут методическую помощь, проведут разъяснительную работу по основным направлениям деятельности антикоррупционной службы, а также покажут практическую работу сотрудников Нацбюро.

Акция пройдет 28 февраля по адресу: г. Астана, ул. Сейфуллина, 37, с 10:00 до 18:00.

Всем желающим принять участие в данном мероприятии необходимо отправить копию удостоверения личности на электронный адрес: akhmedyanova.s@nab.gov.kz для оформления пропуска.

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