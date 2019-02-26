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В Нацбюро пройдет акция "День открытых дверей"

Участникам мероприятия окажут методическую помощь, проведут разъяснительную работу по основным направлениям деятельности антикоррупционной службы, а также покажут практическую работу сотрудников Нацбюро.

Фото : pixabay.com26 февраля 2019, 19:22

Национальное бюро по противодействию коррупции откроет свои двери для всех граждан в рамках акции "День открытых дверей", передает Zakon.kz.

Участникам мероприятия окажут методическую помощь, проведут разъяснительную работу по основным направлениям деятельности антикоррупционной службы, а также покажут практическую работу сотрудников Нацбюро.

Акция пройдет 28 февраля по адресу: г. Астана, ул. Сейфуллина, 37, с 10:00 до 18:00.

Всем желающим принять участие в данном мероприятии необходимо отправить копию удостоверения личности на электронный адрес: akhmedyanova.s@nab.gov.kz для оформления пропуска.


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