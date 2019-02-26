Полиция Алматы опубликовала фото воров-"щипачей"

Группа была задержана.

В выходные 23-24 февраля оперативно-поисковой отдел криминальной полиции Алматы на месте преступления задержал шестерых человек в возрасте от 24 до 35 лет по подозрению в совершении ряда краж, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В полиции прокомментировали, что "щипачи" обычно работают в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Они ждут момента, когда пассажир в толпе передает оплату за проезд, отвлечен беседой либо погружен в свой мобильный телефон.

Полицейские посоветовали личное имущество и ценные вещи класть во внутренние карманы верхней одежды либо в передние карманы брюк, снимать рюкзаки и держать их перед собой в руках во время поездки, не хранить деньги и документы в чехле мобильных телефонов.

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