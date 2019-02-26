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Ондасын Уразалин поручил провести профилактическую работу в школах и детсадах

После инцидента воспитатель была уволена, а заведующая детсадом понесла дисциплинарное наказание.

Фото : pixabay.com26 февраля 2019, 21:40

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, на котором воспитатель детского сада применяет силу в отношении детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Сообщаем, что данный инцидент произошел в сентябре 2018 года в детском саду "Айголек" села Бадамша. После данного инцидента воспитатель была уволена, а заведующая детсадом понесла дисциплинарное наказание.

Вместе с тем, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин поручил Департаменту полиции взять данный вопрос на особый контроль, а управлению образования и районным акиматам провести соответствующую профилактическую работу во всех школьных и дошкольных учреждениях области, принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобной ситуации.

По данным департамента полиции Актюбинской области, для выяснения всех обстоятельств произошедшего начато досудебное расследование по ст. 140 ч.2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".


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