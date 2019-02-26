Крупный пожар произошел в Алматинской области

ЧП случилось в селе Коктобе.

26 февраля в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошел крупный пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

В 02 час. 37 мин. в дежурную службу пожарной части № 6 г. Есик поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу: Енбекшиказахский район, с. Коктобе №1, ул. Кирова №157.

Уже через 9 минут после получения сообщения пожарные подразделения прибыли на место пожара. На момент прибытия, огнем была охвачена кровля жилого дома и хозяйственные постройки на общей площади 194 кв. м. Расстояние от пожарной части до места пожара составляло – 14 км.

Быстрому распространению пожара послужило позднее сообщение и конструктивные особенности жилого дома, стены которого построены из горючих материалов (каркасно-камышитовые, утепленные горючими декоративными облицовками).

Личным составом на месте одновременно с тушением пожара производилась эвакуация имущества (вещи, газовый баллон, бытовая техника).

Принятыми оперативными мерами пожар локализован в 03 час. 15 мин. и ликвидирован в 04 час. 15 мин.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

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