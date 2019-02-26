Первый матч в плей-офф КХЛ завершился для "Барыса" победой

Астанинcкий клуб одержал волевую победу над "Торпедо" и повел в серии.

Хоккеисты "Барыса" одержали волевую победу 4:1 над "Торпедо" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает Vesti.kz.

Первыми счет в матче открыли гости. На 13-й минуте в большинстве у "Торпедо" забил словенский Роберт Саболич.

Отыграться "Барыс" смог во втором периоде. За 57 секунд до сирены на перерыв в большинстве отличился шведский форвард Андре Петерссон, которому ассистировал Никита Михайлис.

Выйти вперед и довести дело до победы "Барыс" смог в третьем периоде. Ключевую роль сыграл канадский форвард Кертис Волк, который вернулся после травмы и провел первый матч с 26 января.

На 42-й минуте комбинация Волка с Дастином Бойдом привела к голу Брэндона Боченски в большинстве. Второй раз ассистентом он стал на 44-й минуте, когда вместе с капитаном помог забить канадцу Мэтту Фрэттину, сыгравшему впервые с 4 февраля.

Окончательный счет был установлен на 57-й минуте. Дубль оформил Боченски, а ассистентом выступили Волк и Фрэттин. Для Волка эта результативная передача стала третьей за матч.

Таким образом, "Барыс" повел со счетом 1:0 в серии плей-офф с "Торпедо". Второй матч команды проведут 28 февраля в Астане - игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Серия "Барыс" - "Торпедо", как и все остальные, будет идти до четырех побед. После второй игры в Астане команды проведут еще минимум два матча в Нижнем Новгороде.

В регулярном чемпионате "Барыс", выигравший дивизион Чернышева, стал вторым Восточной конференции, а "Торпедо" здесь же финишировал седьмым. За счет более высокого положения в таблице астанинский клуб получил преимущество домашней площадки.

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