Осторожно, детский ад: на девочку рухнула стеклянная дверь в садике

Детскому саду грозит крупный штраф, непосредственный виновник может отправиться за решетку на два года.

ЧП произошло в дошкольном учреждении Шымкента: по словам родных на их дочь рухнула стеклянная дверь, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

У девочки серьезно повреждено лицо. Администрация детского сада не то что не выплатила моральной компенсации - они пытаются запугать пострадавшую сторону, утверждает мать девочки.

Мать шестилетней Каусар уже месяц не может прийти в себя после случившегося. Все произошло в одном из частных детских садов Шымкента 27 января. По словам родных, на играющего ребенка упала стеклянная дверь. Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, воспитатели решили отвезти ребенка в больницу сами. А о том, что у дочери множественные глубокие раны лица, и она истекала кровью, сообщили родным спустя час, заявила мама пострадавшей.

Камшат Азимбаева:

- Сказали мне, что заплатят за все лечение, утверждали, что если будут глубокие шрамы, то и с этим помогут, даже няньку обещали найти. Ну, я решила не писать заявление в полицию.

По словам же самой Каусар, удар был настолько сильным, что она не помнит, что происходило дальше. В памяти лишь ужас.

Перизат Бекетаева, руководитель отдела управления образования города:

- В отношении руководителя, воспитателя и медсестры детского сада были приняты дисциплинарные меры за плохое выполнение своих обязанностей. Кроме того, было подано заявление в полицию от управления образования города.

Правоохранители проводят расследование. Детскому саду грозит крупный штраф, непосредственный виновник может отправиться за решетку на два года. Родные пострадавшей намерены довести дело до конца и наказать всех, кто причинил столько страданий их дочери

Каусар выписали, но ее мучают сильные головные боли и страх. Девочка не хочет идти в детский сад. По словам мамы, полное лечение обойдется семье в миллион тенге. А руководство дошкольного учреждения забыло не только о своих обещаниях, но даже отказалось комментировать ситуацию.

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