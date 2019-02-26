В Кокшетау учителя вступили в конфликт с многодетной матерью

Женщину заподозрили в избиении сына.

В Кокшетау учителя вступили в конфликт с многодетной женщиной. Педагоги заметили, что один из мальчиков приходит в школу с синяками. В избиении заподозрили родительницу. Но женщина вины не признает и расставаться ни с одним своим ребенком не собирается, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Поначалу педагоги, по собственному признанию, закрывали на все глаза, видели, что третьеклассник ходит в синяках, но верили объяснениям, что он просто часто падает: то на дороге, то с кровати.

Сара Мейрамова, учитель:

- Я спросила: откуда у него синяки? Он сказал: игрушкой братишка ударил. На это я закрыла уже глаза, а после этого, когда я увидела уже обширные синяки на лице, я уже не могла молчать, отвела уже в медпункт.

Восьмилетний мальчик перевелся в третий класс этой школы. Педагогам понравился: доброжелательный, старательный, скромный, на мать не жаловался. В семье четверо детей, отца нет. Старшая дочь учится в Астане, сыновья 8, 6 и 2 лет – с матерью.

- У меня дети сытые, обутые, не ходят на улице, ни у кого ничего не попрошайничают, даже если дома куска хлеба не будет, мы будет сидеть молча, ни у кого ничего не просим.

Семья, хотя и неполная, но назвать ее неблагополучной нельзя. А поверить, что эта женщина бьет своего ребенка вообще сложно. Но школьный медик подтвердила: побои есть.

Салтанат Шынтемирова, медсестра:

- Полностью осмотрела, у него были и свежие кровоподтеки, и которые уже сходили. У него была, по-моему, губа прокусана немножко и ухо сверху, мочка уха была синяя.

Ювенальная полиция начала досудебное расследование. Опрашивают и учителей, и детей, и мать. К слову, двое ее сыновей – инвалиды. Сам старший мальчик болен астмой. Однако никакой помощи многодетная мать не просит. Хотя, признается, порой срывается.

- Один синяк, это который я по спине ударила, когда он уроки не делал, я учительнице звонила, говорила. Не отдам я детей! Я буду, я сказала всем, что моих детей заберут только через мой труп.

Тут и выяснилось, что о проблемах в семье знали и в прежней школе. Комиссия по делам несовершеннолетних уже ходатайствует о лишении матери родительских прав. Ждут решения суда. Если судьи поддержат – у мальчиков все шансы отправиться в детский дом. Видимо, чиновники думают, что так будет лучше.

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