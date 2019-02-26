Найденного в пакете ребенка хочет усыновить семья из Павлодарской области

Девочку обнаружили в Тургене.

Младенец, оставленный в пакете в поселке Тургень, может обрести новую семью. Семейная пара из Павлодарской области заявила о желании удочерить девочку, которой дали фамилию Таубалды, что в переводе с казахского означает "найденная", передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Динара – работник правоохранительных органов, что предполагает выдержку и стойкость. Но как только речь заходит о найденной в Алматинской области девочке, голос женщины начинает дрожать.

Девочке, которую сразу после рождения мать подкинула незнакомым людям, оставив ее в пакете на морозе, дали фамилию Таубалды. Жительница поселка Тургень Сауле Дуйсенова нашла младенца и сразу вызвала врачей. Опоздай она на несколько минут, спасать было бы уже некого.

Айбек Ширинов, фельдшер скорой помощи поселка Тургень:

- Ребенок был переохлажденный, гипотермия тяжелой степени, температура 32. Конечно, была синюшность носогубных треугольников и переохлаждение сильное.

У ребенка также обнаружили ряд инфекций, лечением занимаются медики. В это же время социальные службы совместно с правоохранительными органами ищут биологическую мать девочки. Шансов установить ее личность не так много, а надежды, что родительница одумается, еще меньше.

История не оставила Динару равнодушной, и вместе с супругом они решили, что могут сделать малышку счастливой, дав ей то, чего она была лишена с самого рождения.

Динара, жительница Павлодарской области:

- Мы пришли к такому мнению, что это наша девочка. Что мы хотим позаботиться о ней. Дать ей свою ласку, свою любовь.

Девочка сейчас в Доме ребенка. Точка в этой истории еще не поставлена, но, возможно, ее судьба решится уже в ближайшее время. По крайней мере, такой вариант событий наиболее вероятен.

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