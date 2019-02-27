На сегодняшний день в Казахстане на учете с диагнозом "алкоголизм" стоят 277 несовершеннолетних, 31 ребенок - из Астаны.

Более 100 тысяч казахстанцев страдают от алкоголизма. Официальные данные обнародовали в министерстве здравоохранения. От пристрастия к спиртному лечат также около 300 детей, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В свои 22 года Владислав уже алкоголик со стажем. Пить он начал с 14 лет, променяв учебу и занятия хоккеем на вечерние посиделки с друзьями. Все попытки родителей избавить сына от пагубного пристрастия не увенчались успехом.

Владислав:

- Пиво, вино, коньяк, кончалось все водкой. Денег не было. Покупали спирт в аптеке. Хотелось выделиться как-то, быть не как все.

Когда у Влада и его приятелей возникало желание выпить, они покупали напитки в соседнем ларьке. Хотя в Казахстане продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена административным кодексом, нарушителей штрафуют на сумму от 24 тысяч тенге с приостановлением лицензии на торговлю спиртным.

Алия Жунусова - юрист:

- Необходимо лишать лицензии сразу, раз мы сейчас сталкиваемся с проблемой детского алкоголизма в Казахстане. Второе – необходимо усилить контроль за осуществлением этих законов.

После первого глотка, первого бокала и бутылки подростки не становятся алкоголиками. В этом уверены врачи-наркологи. Но уже попадают в группу риска. Впрочем, причиной, по которой дети пьют, порой становятся родители.

Валентина Гниненко – врач-нарколог:

- В семье, где родители выпивают, детей приглашают за стол вместе со взрослыми. Им разрешается немного выпить, пригубить вина. Дети должны понять, что алкоголь – это наркотик. Алкоголизм – это очень тяжелое заболевание, которое может и наследственным быть.

На сегодняшний день в Казахстане на учете с диагнозом "алкоголизм" стоят 277 несовершеннолетних, 31 ребенок - из Астаны.

Динара Макарьина – судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

- Если неисполнение прав привело к злоупотреблению ребенком алкогольных напитков, попрошайничеству либо совершению преступления, за это предусмотрена уголовная ответственность. На сегодняшний период к нам в суд поступило 80 уголовных дел в отношении 142 лиц, и, конечно, некоторые преступления совершаются несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.

Главное - вовремя заметить страсть к выпивке и успеть помочь. Владислав уже 4 месяца лечится в реабилитационном центре от алкоголизма, приобретенного в детстве; и продолжает верить, что сможет вырваться из этого ада, вернуться в спорт и начать жизнь с чистого листа.

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