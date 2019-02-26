В Павлодаре подорожал социальный хлеб

О дорогом сырье и возможных последствиях руководство предприятия предупреждало еще в начале месяца.

В Павлодаре сегодня подорожал социальный хлеб. Теперь буханка, известная в народе как "Семиреченский", стоит 90 тенге вместо 80, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Галина Нурханова, жительница г. Павлодара:

- Какой он социальный, если стоит 90 тенге? Это уже не социальный. Пусть решает начальство – дорогой или дешевый, может, еще поднимут, до ста доведут.

Ценники на социальный хлеб изменили накануне. На павлодарском хлебобулочном комбинате заявили, что вынуждены поднять отпускную цену на десять тенге. Объяснили тем, что на местном рынке из-за дефицита зерна подорожала мука.

О дорогом сырье и возможных последствиях руководство предприятия предупреждало еще в начале месяца. Однако в акимате никаких мер не приняли. Но вот сегодня чиновники сообщили, что через неделю цена на хлеб станет прежней. Арман Асипов, зам. руководителя отдела предпринимательства акимата г. Павлодара.

- Сейчас управление сельского хозяйства вместе с СПК прорабатывает вопрос о закупе социального зерна. В случае того, если на неделе решится этот вопрос, будет уже с СПК "Павлодар" мукомолам поставляться социальное зерно по удешевленной цене. В связи с этим планируем спад хлеба.

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