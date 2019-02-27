Состояние комнаты матери и ребенка в аэропорту Актау вызвало скандал
В единственной комнате для отдыха с маленькими детьми невозможно находиться.
Фото : inaktau.kz27 февраля 2019, 00:24
По словам женщин, в комнате матери и ребенка международного аэропорта Актау невозможно дышать, а общее состояние помещения оставляет желать лучшего, передает inaktau.kz.
Мамы рассказали о том, что в единственной комнате для отдыха с маленькими детьми невозможно находиться: кругом потертая и грязная мебель, на раковинах ржавчина.
- Комната одна-единственная во всем аэропорту. Условия ужасные, вонь невыносимая. Ни мама, ни ребенок не могут здесь передохнуть, так как невозможно даже дышать, — жалуются женщины.
Представители аэропорта сообщили о том, что руководство в курсе нюансов.
- Принимаются меры по замене мебели и устранению неприятного запаха, — сообщили в администрации аэропорта.
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