Казахстанская газета обратилась к руководству НТВ из-за декольте
Главреда смутили слишком глубокие декольте ведущих российского канала.
Фото : ntv.ru27 февраля 2019, 00:33
Главный редактор газеты "Вечерний Талдыкорган" Елена Бурлуцкая обратилась к руководству НТВ с просьбой разъяснить, зачем ведущие канала носят глубокое декольте, передает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал главы RT Маргариты Симоньян.
- Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы? — гласит текст обращения.
Комментариев со стороны российского телевидения пока не последовало.
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