Казахстанская газета обратилась к руководству НТВ из-за декольте

Главреда смутили слишком глубокие декольте ведущих российского канала.

Главный редактор газеты "Вечерний Талдыкорган" Елена Бурлуцкая обратилась к руководству НТВ с просьбой разъяснить, зачем ведущие канала носят глубокое декольте, передает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал главы RT Маргариты Симоньян.

- Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы? — гласит текст обращения.

Комментариев со стороны российского телевидения пока не последовало.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!