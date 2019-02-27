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Казахстанская газета обратилась к руководству НТВ из-за декольте

Главреда смутили слишком глубокие декольте ведущих российского канала.

Фото : ntv.ru27 февраля 2019, 00:33

Главный редактор газеты "Вечерний Талдыкорган" Елена Бурлуцкая обратилась к руководству НТВ с просьбой разъяснить, зачем ведущие канала носят глубокое декольте, передает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал главы RT Маргариты Симоньян.

- Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы? — гласит текст обращения.

Комментариев со стороны российского телевидения пока не последовало.


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