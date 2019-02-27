Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии

Он целиком умещался в двух ладонях взрослого человека.

В Японии из больницы выписали младенца, который после рождения весил 268 граммов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Japan Times.

Мальчик появился на свет после экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок — 38 недель). Он целиком умещался в двух ладонях взрослого человека, а его вес в десять раз уступал нормальному, который составляет не менее 2,8 тысячи граммов.

Ребенка поместили в реанимационное отделение для новорожденных Ему пришлось провести в больнице более шести месяцев. За это время его вес увеличился до 3238 граммов. После этого ребенок смог вернуться домой. По заключению врачей, он совершенно здоров.

Специалисты из университета Кэйо в Токио отмечают, что настолько маленького новорожденного мальчика выходили впервые в истории. Известно всего 23 случая, когда ребенка с весом менее 300 граммов удавалось спасти. Только в четырех из них выжили мальчики. Самая маленькая девочка родилась в 2015 году в Германии и весила 252 грамма.

В 2018 году сообщалось, что самого маленького ребенка, рожденного в Великобритании, выписали из роддома спустя полгода. Когда он появился на свет, его вес составлял 340 граммов.

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