Мертвая рыба начала всплывать на реке Урал в Атырау

Разработан план мероприятий по сбору мертвой рыбы.

В Атырау первая оттепель напомнила об экологической проблеме, с которой весной может столкнуться регион, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На реке Урал начала всплывать мертвая рыба, массово погибшая в декабре прошлого года от отравления аммиаком. Следствие по этому делу продолжается, виновный до сих пор не назван.

Несколько дней плюсовой погоды очень порадовали атырауских ворон. На реке Урал в проталинах и лунках начала появляться рыба. Та, что массово погибла от отравления аммиаком в декабре прошлого года. Ее и достают пернатые санитары. Насколько такое пиршество отразится на их здоровье - не известно. Понятно другое, живой рыбы в городской черте реки осталось очень мало.

Зато в реке осталось много погибшей рыбы. В декабре до ледостава на Урале успели собрать 5 тонн погибшей рыбы, еще 101 тонну извлекли из находившихся в реке садков осетроводческого завода. К утилизации осетровых уже приступили, сжигая в день по 8 тонн.

- По моим визуальным оценкам, на реке лежит не менее 200 тонн погибшей рыбы. Думаю, что местные власти должны незамедлительно выделить средства, разбить лед. И хотя бы собрать ту погибшую рыбу, которая лежит на поверхности, - рассказал председатель ОФ "Атамекен Эко" Арман Хайруллин.

Местные власти утверждают, что ситуация под контролем. Разработан план мероприятий по сбору мертвой рыбы.

- Мы будем привлекать волонтеров и природопользователей, их снасти, технику. Мы по мере возможности не допустим, чтобы обнаруженная мертвая рыбы дошла до Каспийского моря, - сообщил руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы.

После оттепели в Атырау немного похолодало. Выпал снег. Он прикрыл еще вчера видневшихся по всей акватории реки погибших судаков, сазанов, лещей. Но проблему снег, конечно, не решил. Ее решение будут зависеть от того, удастся ли местным властям организовать сбор мертвой рыбы. Весна в Атырау непредсказуема. После заморозков может резко потеплеть и лед вместе с рыбой уйдет в море.

Уже сейчас в предустьевом пространстве Урала собираются косяки рыбы, которая при первом потеплении массово пойдет вверх по течению на нерест. Масса мертвой рыбы, встретившаяся на пути косяков, может привести к еще одной экологической катастрофе в Урало-Каспийском бассейне.

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