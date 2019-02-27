30 тысяч бутылок спиртного спустили в канализацию в Петропавловске

В городе уничтожили крупную партию "паленого алкоголя".

В Петропавловске уничтожили крупную партию "палёного" алкоголя. Специалисты департамента госимущества и приватизации спустили в канализацию более 30 тысяч бутылок спиртного, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Из них большая часть контрафактной партии - пиво. "Напитков покрепче" всего пару ящиков. С продажи товар сняли из-за отсутствия сопроводительных документов, пояснили в департаменте. Кроме этого, спиртное продавалось в пластмассовой таре, что запрещено по закону. Ранее использованные бутылки прессовали на полигоне твёрдых бытовых отходов, теперь их утилизируют на предприятии вторсырья.

- Принято решение об уничтожении путем выливания. Чтобы не было отходов. Стеклянные тары уходят на вторичную обработку и полиэтиленовые целлофаны уходят на переработку. Экологии вред не наносят, - рассказал главный специалист отдела Департамента госимущества и приватизации СКО.

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