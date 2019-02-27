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Съезд партии "Нұр Отан" с участием Назарбаева состоится в Астане

Ранее Президент заявил, что намерен на ближайшем съезде партии "Нұр Отан" предложить ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей.

Фото : Акорда27 февраля 2019, 07:42

Сегодня в столичном Дворце Независимости состоится очередной XVIII Съезд партии "Нұр Отан" с участием Нурсултана Назарбаева, передает Казинформ.

В преддверии съезда 26 февраля проводились панельные сессии по актуальным темам: повышение качества образования, уровня социальной защищенности граждан, поддержки молодежи в свете реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании, Пяти социальных инициативах и другие.

Ранее Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен на ближайшем съезде партии "Нұр Отан" предложить ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда. Эти средства будут направлены на решение таких задач, как усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан, расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоев населения и серьезное изменение политики развития регионов.

- На это должна быть направлена работа Правительства, акимов всех уровней. Средства, которые имеются у Правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее по всем направлениям будет сказано на Съезде партии "Нұр Отан", - подчеркнул Президент.


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