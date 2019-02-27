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Опубликовано видео с места крушения военного самолёта на Кубе

На кадрах видно, что он упал среди полей рядом с сельскохозяйственными постройками. Сообщается, что от жилых домов пилот его успел отвести.

Фото : кадр из видео27 февраля 2019, 07:59

В соцсетях появилось видео с места падения военного самолёта в кубинской провинции Артемиса на юго-западе страны, передает Life.

На ролике видно, что катастрофа произошла в сельской местности. Местные жители наблюдают, как недалеко от одной из построек полыхают обломки борта.

В местной газете Milenio написали, что у истребителя загорелся двигатель во время полёта над городом, и пилот едва успел увести борт от жилых домов. Сообщается, что он катапультировался.

Также есть неподтверждённая информация, что упавший самолёт - советский МиГ-23.


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