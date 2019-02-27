Трамп пообещал КНДР экономическое процветание
Президент США отметил, что КНДР имеет огромный потенциал и сможет выйти на один экономический уровень со Вьетнамом.
Фото : pixabay27 февраля 2019, 08:52
Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР в скором времени может стать такой же процветающей страной, как Вьетнам, передает ТАСС.
"Вьетнам процветает как немногие страны. КНДР станет такой же [страной] и очень скоро, если согласится на денуклеаризацию. Потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории", - написал американский лидер в Twitter.
Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott.
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