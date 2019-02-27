В коттедже для вечеринок в Алматы изъяли героин, марихуану и MDMA

В этом же доме зачастую распространяли и употребляли наркотические и психотропные вещества среди девушек легкого поведения и их клиентов.

Крупная партия сильнодействующих наркотиков и психотропных препаратов изъята полицейскими Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции города Алматы задержали женщину, сбывавшую своим постоянным клиентам наркотические средства и психотропные вещества в одном из городских коттеджов мегаполиса.

- Гр. Б., 1983 года рождения, уроженка Алматинской области, подозревается в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Бостандыкского района, в одном из коттеджных городков сотрудники нашего подразделения выявили трехуровневый дом банного типа, который являлся развлекательным комплексом для проведения закрытых вечеринок. В ходе проведения санкционированного обыска с применением служебно-розыскной собаки в указанном обнаружены изъяты сильнодействующие наркотические и психотропные вещества, которые были расфасованы в полиэтиленовые пакеты, а именно героин, марихуана и таблетки (MDMA). Указанные вещества приобщены к материалам уголовного дела. Как свидетельствуют данные оперативных мероприятий, в этом же доме зачастую распространяли и употребляли наркотические и психотропные вещества среди девушек легкого поведения и их клиентов. Канал поставки веществ устанавливается, - сообщил начальник Управления по борьбе с наркобизнесном Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Талгат Беркенбаев.

Подозреваемая вину в совершенном преступлении полностью признала. Досудебное расследование проводится по ст. 297 часть 3 УК РК. Специализированным межрайонным следственным судом в отношении гр.Б. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

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