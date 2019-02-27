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В колонию в Алматинской области пытались передать телефоны и сим-карты в плове

Запрещенные предметы были спрятаны в плове.

Фото : arnapress.kz27 февраля 2019, 11:14

В Алматинском области в колонии максимальной безопасности пресечена попытка проноса мобильных телефонов и сим-карт. Об этом сообщила пресс-служба Комитета УИС, передает Zakon.kz.

"При досмотре личных вещей и продуктов питания у жителя Илийского района, прибывшего на краткосрочное свидание к осужденному, сотрудниками группы досмотра учреждения обнаружено и изято 4 сотовых телефона и 5 сим-карт, которые были спрятаны ухищренным способом в продуктах питания, а именно в плове", - говорится в сообщении.

Проявили бдительность сотрудники УИС и в другом случае, на контрольно-пропускном пункте учреждения ЛА-155/18 Департамента УИС по Алматы мать одного из содержащихся в учреждении хотела передать сыну мобильный телефон без сим-карты.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере 10 МРП.


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