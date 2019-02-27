Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье

Актер призвал подписать петицию об освобождении белух и косаток и выступить против их негуманного вылова.

Актер Леонардо Ди Каприо обратился к подписчикам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае, передает ТАСС.

"Пожалуйста, подпишите петицию, приведенную ниже, и выступайте вместе со мной против негуманного вылова косаток и белух в России", - написал актер.

В петиции, которую подписали уже более 880 тысяч человек, говорится, что "косаток следует выпустить в естественную для них среду обитания", а "белух нужно передать ответственным лицам, которые будут их кормить, проведут их реабилитацию и выпустят в естественную среду обитания, когда они будут к этому готовы". Авторы обращения отмечают, что, по мнению экспертов, животные могут умереть, если их будут и дальше содержать в центре.

Ранее голливудская актриса, член консультативного совета Международного фонда защиты животных (International Fund for Animal Welfare, IFAW) Памела Андерсон также обратила внимание на эту ситуацию. Она написала открытое письмо Владимиру Путину с просьбой дать поручение по освобождению китообразных. Кроме того, спасти животных попросил французский океанограф Жан-Мишель Кусто (сын исследователя Жак-Ива Кусто).

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух, в связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Кроме того, по сообщениям региональных СМИ, несколько белух и косаток пропали из центра или уже погибли. Ситуация вокруг этих животных осложняется тем, что для решения их дальнейшей судьбы требуется согласование нескольких ведомств. При этом зоозащитники бьют тревогу относительно содержания в неволе косаток и белух в центре передержки, который они называют китовой тюрьмой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!