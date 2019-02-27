ПРАВМЕДИА: Трудовой кодекс для финансистов

Ведущей вебинара выступит эксперт по трудовому праву в Казахстане.

Дамы и господа!

Мы продолжаем детально изучать нормы Трудового кодекса, их правильное понимание и практическое применение.

1 марта в 10:00 часов приглашаем вас посетить вторую часть бесплатного вебинара "Трудовой кодекс для финансистов".

Ведущая: эксперт по трудовому праву РК, к.ю.н. Гилева Наталья Васильевна.

Будем говорить о:

· Системе оплаты труда

· Определении размера заработной платы

· Изменениях условий труда

· Суммированном учете рабочего времени

А также ответим на вопросы, заданные участниками первого вебинара.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

Ждем вас!

Напомним, запись первого вебинара можно посмотреть по ссылке: "Трудовой кодекс РК для аудиторов и бухгалтеров".

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