ПРАВМЕДИА: Трудовой кодекс для финансистов
Ведущей вебинара выступит эксперт по трудовому праву в Казахстане.
Дамы и господа!
Мы продолжаем детально изучать нормы Трудового кодекса, их правильное понимание и практическое применение.
1 марта в 10:00 часов приглашаем вас посетить вторую часть бесплатного вебинара "Трудовой кодекс для финансистов".
Ведущая: эксперт по трудовому праву РК, к.ю.н. Гилева Наталья Васильевна.
Будем говорить о:
· Системе оплаты труда
· Определении размера заработной платы
· Изменениях условий труда
· Суммированном учете рабочего времени
А также ответим на вопросы, заданные участниками первого вебинара.
Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.
Ждем вас!
Напомним, запись первого вебинара можно посмотреть по ссылке: "Трудовой кодекс РК для аудиторов и бухгалтеров".
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