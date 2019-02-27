Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

За два месяца к административной ответственности привлекли более 3000 человек

За распитие алкогольных напитков привлечено 1167 правонарушителей.

Фото : Пресс-служба Департамента полиции на транспорте27 февраля 2019, 11:28

С начала года за различные правонарушения к административной ответственности привлекли более 3000 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

- С целью пресечения и выявления фактов загрязнения мест общего пользования, появления в общественных местах в пьяном виде, бродяжничества и других подобных действий, выражающих неуважение к окружающим отрабатываются все железнодорожные и аэровокзалы страны, перроны, пассажирские поезда в период прибытия и убытия, а также в пути следования, - отметил начальник Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Жасулан Байкенов.

По словам Байкенова с начала текущего года сотрудниками транспортной полиции за различные правонарушения к административной ответственности привлечено 3313 лиц, в том числе за мелкое хулиганство 307, из них за загрязнение мест общего пользования 119, где в основном к мелким хулиганам избирается мера наказания в виде административного ареста.

- За распитие алкогольных напитков привлечено 1167 правонарушителей, за торговлю в неустановленных местах 552, за нарушение запрета курения 767, за нахождение взрослых без сопровождения взрослых в ночное время суток 78, за проход железно дорожных путей в неустановленных местах 4753. Также за текущий период за приставание в общественных местах по ст.449 КРКоАП привлечено к административной ответственности 441 правонарушителей, - добавил он.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты