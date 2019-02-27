За два месяца к административной ответственности привлекли более 3000 человек

За распитие алкогольных напитков привлечено 1167 правонарушителей.

С начала года за различные правонарушения к административной ответственности привлекли более 3000 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

- С целью пресечения и выявления фактов загрязнения мест общего пользования, появления в общественных местах в пьяном виде, бродяжничества и других подобных действий, выражающих неуважение к окружающим отрабатываются все железнодорожные и аэровокзалы страны, перроны, пассажирские поезда в период прибытия и убытия, а также в пути следования, - отметил начальник Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Жасулан Байкенов.

По словам Байкенова с начала текущего года сотрудниками транспортной полиции за различные правонарушения к административной ответственности привлечено 3313 лиц, в том числе за мелкое хулиганство 307, из них за загрязнение мест общего пользования 119, где в основном к мелким хулиганам избирается мера наказания в виде административного ареста.

- За распитие алкогольных напитков привлечено 1167 правонарушителей, за торговлю в неустановленных местах 552, за нарушение запрета курения 767, за нахождение взрослых без сопровождения взрослых в ночное время суток 78, за проход железно дорожных путей в неустановленных местах 4753. Также за текущий период за приставание в общественных местах по ст.449 КРКоАП привлечено к административной ответственности 441 правонарушителей, - добавил он.

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