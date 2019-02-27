Ипотека под два процента: Назарбаев озвучил меры по жилью для многодетных семей

Поручено построить более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных из числа многодетных.

Назарбаев в ходе XVIII съезда партии "Нур Отан" заявил, что акимам не следует тратиться на второстепенные дела, передает Zakon.kz

- Логично же что для неполных, многодетных семей нужно создать условия для работы на дому, а для многодетных на селе нужно создать гранты. Правительство и акимы должны осуществлять эту деятельность совместно с "Нур Отаном" и "Атамекен". Акимам надо пересмотреть региональные программы помощи с учетом партийного проекта "Счастливая семья",- сказал президент.

Необходимо активизировать работу в обеспечении жильем.

- Поручаю построить более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных из числа многодетных. На эти цели будут выделять 50 млрд тенге ежегодно. Также надо повышать доступность жилья для многодетных, неполных и семей с низкими доходами. Для этих категорий поручаю разработать под 2% годовых через ЖССБ. Для этого ЖССБ надо будет деньги - поручаю выделять по 50 млрд тенге, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Также он высказался о перезаселенности квартир и домов в Астане.

- Я вспоминаю, как эту проблему решил Алматы. Там приняли решение: если в квартире на каждого жителя 15 кв м, нельзя никого прописывать. Запрещено. И ГАСКи там, и полиция поработала. В каждый дом ходили, что нельзя. Почему в Астане этого не сделать? Жильцы, чтобы получать арендную плату занимаются, а дома перегружаются, - сказал президент.

На развитие малых городов государство будет предоставлять по 10 млрд в ближайшие 3 года.

- Важнейшим приоритетом выступает обеспечение жителей чистой воды и газификации. На эти цели поручаю выделить 140 млрд тенге. Это получат области и должны заняться наведением порядка. Это нам позволит решить проблему в этой сфере для 2-2,10 млн наших граждан.

На газификацию поручаю предусмотреть для этих целей порядка 920 млрд тенге на 2019-21 годы.

Татьяна Ковалева, Астана

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