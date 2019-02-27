Байбек: Наш принцип – интерес народа, наша гордость – независимость

Аким Алматы выступает с докладом на съезде партии.

Аким Алматы Бауыржан Байбек выступает с докладом на XVIII съезде партии "Нур Отан", передает Zakon.kz.

- В алматинской партии мы работаем, исходя из настроений народа. Во всех партийных организациях ведется прием граждан. Основное назначение нашей работы – реализация вашего поручения по улучшению социального положения работы. В Алматы выделяются средства для поддержки людей с ограниченными возможностями. Вместе с коммунальными службами мы провели много проверок и решили возратить переплаты населению, и коммунальные тарифы снизились приблизительно на 10%, - заявил Бауыржан Байбек.

В мегаполисе была принята карта поддержки пожилых людей.

- 12% населения Алматы составляют пожилые, для них мы открываем компьютерные клубы. Двукратно снизили оплату детсадов и открыли много частных садов. Открылись новые рабочие места. В итоге 29 тыс. детей охвачены детсадами.

Вчера мы решением партийного филиала Алматы начали реализацию проекта по поддержке многодетных семей, обеспечении занятости.

1276 семей теперь имеют возможность получить ипотеку по облегченным условиям, будет охвачено порядка 7 000 семей. Хотим построить в ближайшие два года 40 новых общежитий. Проводится работа по всесторонней поддержке бизнеса, увеличении доходов. 8 млрд тенге направляются на пособие и стимулирование малообеспеченных семей и граждан с низкими доходами. В рамках партии сейчас ведем работу чтобы не было иждивенчества, отчитался аким Алматы.

Оксана Скибан, Астана

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