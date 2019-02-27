В ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки, туман и гололед

Неустойчивая погода, характерная для весны, ожидается в ближайшие дни.

Прогноз на 28 февраля – 2 марта 2019 года распространил "Казгидромет", передает Zakon.kz.

"Неустойчивая погода, характерная для весны, ожидается в ближайшие дни в Казахстане. В северной половине республики местами ожидается снег, метель, гололед", - сообщили синоптики.

В южной половине страны осадки, дождь с переходом в снег, туман, гололед, и дневные температуры ожидаются от плюс 5 до плюс 18 градусов. Температура воздуха ожидается выше климатических значений на всей территории республики.

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