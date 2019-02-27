Назарбаев: Мы должны превратить наши села в точки роста и устойчивого развития.
Глава государства поручил развивать сельскую местность.
Фото : Zakon.kz27 февраля 2019, 12:47
Нурсултан Назарбаев выступил на съезде партии "Нур Отан". Одним из поднятых им вопросов было развитие сельской местности, передает Zakon.kz.
– Необходимо перенять опыт КНР по развитию на селе бизнеса по производству товаров народного потребления, переработке сельхозпродукции и так далее. Там нужно возводить жилье, строить дороги, коммуникации, социальные объекты, развивать малый и средний бизнес. И сюда будут стремиться люди из неперспективных сельских населенных пунктов, говорится в тексте Выступления Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на XVIII очередном съезде партии "Hұp Отан", опубликованном на сайте Акорды.
У села есть потенциал зарабатывать и достойно жить.
–В этой связи поручаю Правительству разработать предложения по реализации специального проекта "Ауыл – Ел бесігі" и обеспечить его финансирование в размере 90 миллиардов тенге на 2019-2021 годы. Это поможет закрепить молодежь на селе, - отметил Нурсултан Назарбаев.
Отмечается, что все указанные на съезде направления и проекты имеют комплексный характер, связаны с долгосрочными целями партии и уже скоро принесут осязаемую пользу людям. На их реализацию в ближайшие три года из бюджета дополнительно будет выделено более 2 триллионов тенге.
– Данные средства должны быть изысканы за счет кардинального улучшения таможенного администрирования и оптимизации бюджетных расходов. При этом необходимо исключить финансирование неприоритетных, дорогостоящих мероприятий на местах, - гласит тексте.
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