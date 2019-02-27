Переориентировать детдома в центры поддержки для детей предложили Президенту

Инициатива прозвучала на съезде партии "Нур Отан".

Рассмотреть опыт трансформации детдома в Алматы в центр поддержки для детей предложила Президенту Казахстана представитель гражданского сектора, учредитель фонда по защите прав детей Динара Закиева на XVIII съезде партии "Нур Отан", передает Zakon.kz.

Динара Закиева, выступая на съезде, отметила, что при поддержке партии и других партнеров ею открыты 3 реабилитационных центра, которые в год принимают 1677 детей разного возраста бесплатно.

–Сегодня мы мечтаем открыть такие реабилитационные центры в каждом регионе. Пользуясь возможностью, хотим предложить, как одну из мер в помощь семьям в трудных жизненных ситуациях, рассмотреть опыт трансформации детдома в Алматы в центр поддержки для детей. Существующая инфрастукрутура и ресурсы должны быть направлены, прежде всего, на профилактику, на помощь семье и ребенку, так чтобы они не попадали в детдома. В центре выстроили работу 4-х служб - служба поддержки семья, школа приемных родителей, адаптация несовершеннолетних и образовательный центр. Только за год служба поддержки семьи помогла 57 семьям, в которых воспитывается 171 ребенок. Более того, многодетные мамы смогут оставлять здесь в образовательном центре. В детсаду детей, а в это время проходить переквалификацию и трудоустраиваться. В этом мы также помогаем, - сказала Динара Закиева.

Президента заинтересовала инициатива.

- Можно же так работать во всех регионах, и партия может в этом участвовать. Женщины будут забирать обратно оставленных детей, если им давать возможность встать на ноги, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Она также отметила, что в рамках запущенного партийного проекта "Счастливая семья" (Бакытты отбасы) за неделю уже 301 семье оказана комплексная поддержка, включая устройство на работу, более 200 граждан получили консультации.

– В качестве первого шага мы начинаем подворовой обход, чтобы знать каждую семью, ребенка, которым нужна помощь, параллельно будем проводить разъяснительную работу, - доложила Закиева.

Оксана Скибан, Астана

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