Займи денег: полиция Алматы задержала интернет-обманщика
Он создавал фейковые страницы, выходил на диалог с потенциальными жертвами, просил в долг деньги с возвратом.
Фото : bessarabiainform.com27 февраля 2019, 13:41
В Алатауском районе Алматы задержан 33-летний мужчина, который подозревается в том, что обманом завладел средствами пользователей интернета, передает Zakon.kz.
- Сегодня самые популярные виды мошенничества - через соцсети, где огромное количество пользователей прибывает ежедневно. На днях подозреваемым – гр.Д., 1985 г.р., в интернет-пространстве совершено четыре факта мошенничества. Он создавал фейковые страницы под чужим именем, выходил на диалог со своими потенциальными жертвами, под разным предлогом просил в долг денежные средства с возвратом, потом переводил на свой банковский счет и исчезал из паутины. Фигурант был вычислен при проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование, - сообщил начальник Управления криминальной полиции Есен Искаков.
В полиции Алматы в очередной раз попросили горожан быть внимательными и острожными в интернете, не вступать в контакт с незнакомыми и подозрительными людьми.
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