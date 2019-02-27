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Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом

Вьетнам процветает, как всего несколько мест на Земле - президент Америки.

Фото : © AFP 2019 / Anthony Wallace, pool27 февраля 2019, 15:14

Президент Америки Дональд Трамп сказал, что северокорейский коллега Ким Чен Ын - его друг, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что Трамп прибыл 26 февраля во вторник в столицу Вьетнама Ханой на второй саммит с лидером КНДР.

- Вьетнам процветает, как всего несколько мест на Земле. КНДР тоже будет (процветать) и очень быстро, если согласится на денуклеаризацию. Потенциал огромный, прекрасная возможность, как никогда ранее за всю историю для моего друга Ким Чен Ына. Мы скоро узнаем. Очень интересно, - написал Трамп в Twitter.

Первая встреча лидеров двух стран во Вьетнаме запланирована на 27 февраля. Сначала она пройдет в формате тет-а-тет, после чего состоится рабочий ужин, к которому присоединятся, в частности, госсекретарь США Майк Помпео и заместитель ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль. Переговоры, по всей вероятности, продолжатся и на следующий день.


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