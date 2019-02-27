Глава государства поручил принять ряд мер по улучшению многих сфер жизни казахстанцев.

27 февраля в Астане прошел XVIII съезд партии "Нұр Отан", приуроченный к 20-летнему юбилею политической организации, передает Zakon.kz.

В ходе своего выступления глава государства поручил принять ряд мер по улучшению многих сфер жизни казахстанцев. Например, повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30%; поднять в среднем на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях, повысить критерий оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума (с 14849 тенге до 20789 тенге, ПМ – 29698 тенге), повысить пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов на 30%, для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстройсбережений и другие.

На съезде был принят новый состав бюро политсовета партии, куда вошли: Касым-Жомарт Токаев, Аскар Мамин, Асет Исекешев, Марат Тажин, Наталья Годунова, Бахыт Султанов, Бауыржан Байбек, Дарига Назарбаева, Маулен Ашимбаев, Александр Павлов.

Обновился и состав политсовета партии. Туда вошли 100 человек, в том числе: Ольга Рыпакова, Бахытжан Сагинтаев, Нурлан Ногаев, Сергей Лаврентьев и другие.

В ходе съезда выступили председатель Алматинского городского филиала партии "Нұр Отан", аким Алматы Бауыржан Байбек, депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, председатель совета Директоров АО "Группа Компаний Аллюр" Андрей Лаврентьев, директор швейной фабрики "Алтын адам" Алия Отарова, заместитель директора по производству коммандитного товарищества "Зенченко и К" Иван Зенченко, народный артист РК, кинорежиссер Досхан Жолжаксынов, руководитель турецкого этнокультурного объединения Аскер Пириев, первый заместитель председателя Таскалинского районного филиала партии "Нұр Отан" ЗКО Думан Газез, врач-кардиолог Атырауского областного кардиологического центра Жанар Оралбекова, основатель "STEM" академии Абуталип Мутали, печевой по переработке титаносодержащих материалов АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" Сергей Кондратенко, директор ТОО "BeinTech" Багдат Мусин, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, директор №1,2,3 Жезказганских обогатительных фабрик при Корпорации "Казахмыс" Мурат Бурибаев, заместитель председателя Республиканского совета по защите прав детей при партии "Нұр Отан" Динара Закиева, председатель Актюбинского областного филиала МК "Жас Отан" Асылжан Буркиталин.

Завершая мероприятие глава государства и председатель партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все объявленные программы должны быть выполнены.

- Объявленные программы должны быть реализованы. В экономике, аграрном секторе, социальной сфере. Все виды финансирования определены. Ожидаемые народом программы озвучены. Выступления делегатов: отмечено, что они поддерживают программу партии. Это большая сила, мы не должны сидеть сложа руки. В каждой области есть филиал, в каждом городе. Если вы будете просто сидеть и говорить, что вы члены партии - мы не сможем быть хорошими, - сказал Президент.

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