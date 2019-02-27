В Нацбанке РК рассказали о работе по поддержке проблемных ипотечных заемщиков

Срок рефинансирования валютных ипотечных займов истекает 15 июля 2019 года.

В соответствии с поручением главы государства Национальным Банком Казахстана с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов. На реализацию данной Программы Национальным Банком Казахстана выделено более 300 млрд тенге, при этом банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссии, неустойке на сумму более 180 млрд тенге.

В целях рефинансирования займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы, и обеспеченных единственным жильем, выделено 130 млрд тенге.

В целях облегчения долговой нагрузки заемщиков Программа предусматривает рефинансирование основного долга по займу за вычетом капитализированных сумм по ставке вознаграждения не более 3% годовых. Задолженность заемщика по вознаграждению, комиссии, неустойке подлежит прощению банками.

В результате рефинансирования займа долг заемщика снижается на 40%-50%.

По займам заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения, по которым имеются решения суда, Национальным Банком Казахстана возмещена задолженность по государственной пошлине, а также курсовая разница по проблемным валютным займам на сумму более 15 млрд тенге.

На 1 февраля 2019 года банками в рамках Программы на рефинансирование одобрено 26 021 заем на сумму 161,1 млрд тенге, рефинансировано 24 195 займов на сумму 141,1 млрд тенге.

С учетом револьверного механизма освоения денег количество рефинансированных займов до 2026 года по республике может составить порядка 40 тысяч.

Поддержка заемщиков, получивших ипотечные займы в иностранной валюте до 1 января 2016 года, предусматривает рефинансирование валютных займов в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США). На сегодняшний день курс составляет 378,04 тенге за доллар США.

Сумма курсовой разницы (порядка 156 млрд тенге) возмещается банкам на возвратной основе за счет собственных средств Национального Банка.

Рефинансированию подлежит остаток основного долга по займу. Банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд. тенге.

Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу составляет 12% годовых, (для социально уязвимых слоев населения - 3% годовых). В случае, если действующая ставка вознаграждения составляет менее 12 % годовых, при рефинансировании займа ставка вознаграждения не подлежит увеличению. Для сведения сообщаем, что средняя рыночная ставка по ипотечным займам на сегодняшний день составляет 12%-14% годовых.

Рефинансирование валютных займов позволит снизить долговую нагрузку заемщика в два и более раза.

На 1 февраля 2019 года банками на рефинансирование одобрено 6 361 валютный ипотечный заем на сумму 53,6 млрд тенге, рефинансировано 4 917 займов на сумму 38,6 млрд тенге.

Срок рефинансирования валютных ипотечных займов истекает 15 июля 2019 года.

В настоящее время Национальный Банк Казахстана прорабатывает вопрос поддержки ипотечных заемщиков, чье имущество находится на балансе банков, и заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения, чьи займы уже были рефинансированы в рамках Программы.

Для выработки условий передачи жилища в аренду и механизма дополнительной поддержки заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения, создана рабочая группа с включением в нее представителей заинтересованных государственных органов, политических партий, представителей банков второго уровня и руководителей общественных объединений. После выработки рабочей группой основных условий помощи данным категориям граждан в Программу будут внесены соответствующие изменения.

Также Национальным Банком Казахстана предоставляются консультации и оказывается правовая помощь гражданам, обратившимся в Общественную приемную Национального Банка, проводятся встречи заемщиков с представителями банков и ипотечных организаций для выработки условий реструктуризации займов.

Таким образом, государством принимаются исчерпывающие меры по поддержке ипотечных заемщиков, и распространяемая отдельными источниками информация о списании займов не соответствует действительности.

Национальный Банк готов к активному диалогу с общественными объединениями, представляющими интересы заемщиков, по мерам, улучшающим реализацию Программы, и продолжит практику регулярного информирования населения об основных направлениях деятельности Национального Банка и его инициативах.

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