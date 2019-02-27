Сенатор: Около 45% из бюджета будет направлено на социальную сферу

Отклик председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК Аскара Бейсенбаева по итогам XVIII съезда партии "Нур Отан".

На XVIII съезде партии "Нур Отан" были определены актуальные вопросы для людей, и сегодня перед членами партии всех уровней стоит задача по реализации поручений главы государства, считает председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК Аскар Бейсенбаев, передает Zakon.kz.

На XVIII съезде партии "Нур Отан" глава государства предложил масштабные меры по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей.

– Для реализации указанных мер по поручению Главы государства будут выделены средства из бюджета. Только в текущем году на социальную сферу будет направлено порядка 45% из бюджета страны. На съезде были определены актуальные вопросы для людей - это вопросы повышения детских пособий, обеспечения жильем, модернизация социальной инфраструктуры и другие задачи. Президент подчеркнул важность поддержки социально-уязвимых слоев населения. Новая социальная политика должна обеспечить социальную стабильность в стране и создать равные стартовые условия для всех граждан Казахстана. Это касается в первую очередь социально-уязвимые слои населения, - отметил Аскар Бейсембаев.

Особую заботу и внимание получат многодетные семьи с низкими доходами. Так, для расширения охвата малообеспеченных семей будут повышены критерии до 70 % от прожиточного минимума. Для адресной социальной помощи будет установлена минимальная выплата на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме около 21 тысячи тенге.

Будет активизирована работа по обеспечению граждан Казахстана жильем. Президентом поручено построить более 40 тыс. арендных квартир и на эти цели будут выделены 50 млрд тенге ежегодно. Для многодетных, неполных и семей с низкими доходами будет разработана программа под 2% годовых через ЖССБ.

Для реализации новых задач по социальной модернизации страны сформирован новый состав правительства, который должен стать правительством реальных дел, нацеленный на конкретные результаты.

– Главой государства перед правительством были поставлены первоочередные задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшение сферы образования и здравоохранения, комплексное развитие регионов.

Особенно важно сконцентрировать внимание на наиболее актуальных проблемах развития экономики и социального благополучия граждан. Решение этих вопросов является первоочередным приоритетом нашей партии, - считает депутат

Делегаты юбилейного Съезда партии "Нур Отан приняли новую политическую доктрину партии, призванную закрепить ценностные ориентиры и определить миссию партии на десятилетия вперед.

– Сегодня перед членами партии всех уровней стоит задача по реализации поручений Главы государства, мы должны заняться конкретными делами и практическими результатами доказать, что все мы являемся твердой и надежной опорой Президента страны - председателя партии "Нур Отан" в осуществляемых по его инициативе социальных, политических реформах во имя процветания нашей Родины, общего дома - Республики Казахстан, - уверен сенатор.

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