Видео с места взрыва в жилом доме Тараза

Предварительной причиной взрыва названо неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Таразе ранним утром 27 февраля, передает Zakon.kz.

Эпицентром стала квартира на втором этаже. Рухнули перекрытия с первого по третий этаж.

Предварительной причиной взрыва названо неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Таразе.

- Три человека, к сожалению, погибли. Три человека в больнице. Ребенок, к сожалению, с тяжелой черепно-мозговой травмой. Его готовили к операции. Всю необходимую помощь министерство оказывает, мы запрашивали, есть ли необходимость поддержки по линии санавиации. Пока такой необходимости нет. Кроме того, есть пациент с большой степенью ожогов, получает интенсивную терапию, - прокомментировал Биртанов.

При стабилизации состояния министерство готово транспортировать пациентов в центральные клиники.

Число погибших увеличилось до трех человек. Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям пострадавших.

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