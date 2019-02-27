Видео с места взрыва в жилом доме Тараза
Предварительной причиной взрыва названо неосторожное обращение с газовым оборудованием.
Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Таразе ранним утром 27 февраля, передает Zakon.kz.
Эпицентром стала квартира на втором этаже. Рухнули перекрытия с первого по третий этаж.
Предварительной причиной взрыва названо неосторожное обращение с газовым оборудованием.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Таразе.
- Три человека, к сожалению, погибли. Три человека в больнице. Ребенок, к сожалению, с тяжелой черепно-мозговой травмой. Его готовили к операции. Всю необходимую помощь министерство оказывает, мы запрашивали, есть ли необходимость поддержки по линии санавиации. Пока такой необходимости нет. Кроме того, есть пациент с большой степенью ожогов, получает интенсивную терапию, - прокомментировал Биртанов.
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Видео с места взрыва в жилом доме Тараза. Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Таразе ранним утром среды. Эпицентром стала квартира на втором этаже. Рухнули перекрытия с первого по третий этаж. Предварительной причиной взрыва названо неосторожное обращение с газовым оборудованием. Число погибших увеличилось до трех человек. Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям пострадавших.
При стабилизации состояния министерство готово транспортировать пациентов в центральные клиники.
Число погибших увеличилось до трех человек. Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям пострадавших.
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